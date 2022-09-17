Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 11:38
03:49
00:52
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı | Video 17.09.2022 | 11:21
00:31
00:22
Kumar oynarken yakalandılar… Üzerlerinden silah çıktı | Video 17.09.2022 | 10:50
00:36
00:58
01:45
Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 10:42
01:37
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı | Video 17.09.2022 | 10:13
05:13
TEM Otoyolu’nda feci kaza! 4 yaralı | Video 17.09.2022 | 09:17
03:02
01:16
02:07
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.09.2022 | 23:29
03:26
00:28
00:43
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 16.09.2022 | 21:28
00:52
Kırıkkale’de haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 16.09.2022 | 20:46
03:03
Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video 16.09.2022 | 20:29
03:01
Sivas'ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 19:36
02:36
Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video 16.09.2022 | 19:24
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
5'İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.