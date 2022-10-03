İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video

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İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 84 düzensiz göçmen, İstanbul'dan İzmir'e getirilirken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ORGANİZATÖR ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI
Öte yandan düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla Yunanistan'a yasa dışı geçişlerini sağlayacakları belirlenen organizatör şüphelileri, E.A., E.Ş., O.A., E.Ö., K.U. ve C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.