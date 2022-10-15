İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video

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Jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firariyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.