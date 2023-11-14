İzmir'de kaçak sigara operasyonu | Video 14.11.2023 | 08:42 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 1 depo ve 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olan içi doldurulmuş 3 milyon 872 bin 400 makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ilçedeki 1 depo ve 2 araca baskın düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve araçlarda yapılan aramada 3 milyon 872 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olduğu tahmin edilen içi doldurulmuş makaronlara el konuldu.