Video Yaşam İzmir'de kaçak sigara operasyonu | Video
İzmir'de kaçak sigara operasyonu | Video

İzmir'de kaçak sigara operasyonu | Video

14.11.2023 | 08:42

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 1 depo ve 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olan içi doldurulmuş 3 milyon 872 bin 400 makaron ele geçirildi.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile ilçedeki 1 depo ve 2 araca baskın düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, depoda ve araçlarda yapılan aramada 3 milyon 872 bin 400 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Piyasa değeri 9 milyon 200 bin TL olduğu tahmin edilen içi doldurulmuş makaronlara el konuldu.
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