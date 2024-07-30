İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün kaçakçılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 18,7 ton etil alkol, binlerde paket sigara, elektronik sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca aramalar esnasında 6 bin 640 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 adet boş makaron, 903 adet elektronik sigara cihazı, 290 adet gümrük kaçağı puro, 151 kg kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi tespit edildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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