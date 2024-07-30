Video Yaşam İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video

İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video

30.07.2024 | 16:35

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün kaçakçılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 18,7 ton etil alkol, binlerde paket sigara, elektronik sigara, tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sağlıksız ortamlarda üreterek sahte içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sunulan, sahte etil alkol kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen adreslerde, 4 araç, 1 iş yeri, 1 ikamet, 1 depo ile kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 11,5 Milyon TL değerinde 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 adet sahte içki imalatında kullanılan malzemeler (etiket, kapak vb.), 41 adet içki yapımında kullanılan aroma, 9 adet etil alkol imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Ayrıca aramalar esnasında 6 bin 640 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 adet boş makaron, 903 adet elektronik sigara cihazı, 290 adet gümrük kaçağı puro, 151 kg kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi tespit edildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 00:50
İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon | Video 30.07.2024 | 16:35
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 00:21
Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video 30.07.2024 | 16:34
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 00:43
Midelerinden 1 kilo 850 gram uyuşturucu çıktı! | Video 30.07.2024 | 16:02
Malatya’da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 04:07
Malatya'da polis memurunun karıştığı silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2024 | 15:50
Akhisar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın | Video 01:12
Akhisar Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın | Video 30.07.2024 | 15:52
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 02:19
Kahramanmaraş’ta orman yangını | Video 30.07.2024 | 15:14
Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı | Video 03:17
Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı | Video 30.07.2024 | 14:29
’Rekortmen’ dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş | Video 03:26
'Rekortmen' dilencinin sırrı ortaya çıktı: Bozuk paraları kabul etmiyormuş | Video 30.07.2024 | 14:31
Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07:59
Veteriner hekim darp edilmişti, o olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 30.07.2024 | 14:04
Eyüpsultan’da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu | Video 01:15
Eyüpsultan'da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu | Video 30.07.2024 | 14:44
İstanbul’da çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 03:21
İstanbul’da çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 30.07.2024 | 14:03
Yalova’da çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:33
Yalova’da çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 30.07.2024 | 13:44
Bursa’da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:41
Bursa'da omuz atma tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.07.2024 | 13:39
Ataşehir’de çaldığı motosikletle kapkaç yaptı! O anlar kamerada | Video 01:17
Ataşehir’de çaldığı motosikletle kapkaç yaptı! O anlar kamerada | Video 30.07.2024 | 13:30
Otoparktan yükselen alevler 7 aracı kül etti | Video 03:05
Otoparktan yükselen alevler 7 aracı kül etti | Video 30.07.2024 | 13:25
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı | Video 03:42
Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı | Video 30.07.2024 | 12:48
Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
Bir kişinin öldüğü Atatürk tartışmasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.07.2024 | 12:37
Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video 00:50
Tornavidayla banklara zarar veren gençler, GBT yapmak isteyen bekçilere güçlük çıkardı | Video 30.07.2024 | 12:33
Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video 03:31
Kilolarca tarihi geçmiş etiketsiz et ele geçirildi | Video 30.07.2024 | 11:49
Pendik’te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video 00:58
Pendik'te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video 30.07.2024 | 11:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA