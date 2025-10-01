Video Yaşam İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video
01.10.2025 | 14:11

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan bir kadının, evlilik dışı yeni doğan bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğü iddia edildi. Kan donduran iddia üzerine harekete geçen savcılık, anneyi ve ailesini gözaltına alırken şüpheli annenin 5 yıl önce de pazarda doğurduğu bebeğini tezgahta ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Olay Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34) isimli bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçildi ve savcılık talimatıyla Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alınırken, jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları sürüyor.

KORDON BAĞI BULUNDU, BEDENE ULAŞILAMADI
Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ANNE VE AİLESİ GÖZALTINDA
Olayın ardından Hatice D. ile birlikte annesi, babası ve bazı yakınları gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

5 YIL ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
H.D.'nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı'nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma titizlikle yürütülürken, bebeğin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

