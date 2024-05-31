Video Yaşam İzmir'de kanlı infaz! Otomobilinde öldürüldü | Video
İzmir'de kanlı infaz! Otomobilinde öldürüldü | Video

İzmir'de kanlı infaz! Otomobilinde öldürüldü | Video

31.05.2024 | 08:47

İzmir'in Konak ilçesinde 45 yaşındaki bir adam, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olay saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Hilal Mahallesi 1210 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
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