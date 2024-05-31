İzmir'de kanlı infaz! Otomobilinde öldürüldü | Video
İzmir'in Konak ilçesinde 45 yaşındaki bir adam, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
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