İzmir’de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın | Video
İzmir’in Buca ilçesinde bir katı atık toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangından çıkan dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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