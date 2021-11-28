Video Yaşam İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video
İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video

İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video

28.11.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video 00:39
Samuray kılıcı, pala, satır, dikenli beyzbol sopası! Hepsi uyuşturucu baskınında bulundu | Video 28.11.2021 | 09:43
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 02:35
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 28.11.2021 | 08:50
İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:01
İzmir’de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 28.11.2021 | 08:34
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 02:44
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 28.11.2021 | 08:34
Konya’da polisten “şok” uygulama | Video 02:28
Konya'da polisten “şok” uygulama | Video 28.11.2021 | 08:34
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 00:12
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu Çiçek Pasajı’nda dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı 00:16
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu Çiçek Pasajı'nda dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı 27.11.2021 | 13:52
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi 01:12
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi 27.11.2021 | 13:23
Antalya’da drift yaparken polise yakalanan talihsiz sürücü kamerada 00:21
Antalya'da drift yaparken polise yakalanan talihsiz sürücü kamerada 27.11.2021 | 13:24
İstanbul Küçükçekmece’de büyü yaptı iddiasıyla adamı beyzbol sopası ile dövdüler 03:49
İstanbul Küçükçekmece’de "büyü yaptı" iddiasıyla adamı beyzbol sopası ile dövdüler 27.11.2021 | 12:27
Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi 02:13
Aşk engel tanımadı... Genç kız aşık olduğu bedensel engelli gençle hayatını birleştirdi 27.11.2021 | 12:27
İstanbul Esenyurt’ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası 02:39
İstanbul Esenyurt’ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası 27.11.2021 | 12:27
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla Tersanesi’nde yangın! Olay yerinde ilk görüntüler 05:24
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla Tersanesi'nde yangın! Olay yerinde ilk görüntüler 27.11.2021 | 12:27
SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı... 02:13
SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal hakkında mide bulandıran yeni bilgiler ortaya çıktı! Şok Facebook paylaşımı... 27.11.2021 | 11:07
Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 02:19
Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 27.11.2021 | 11:10
Gaziosmanpaşa’da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 01:26
Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 27.11.2021 | 10:08
Diyarbakır’da çocuk gaspçılar kamerada 01:00
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada 27.11.2021 | 10:08
’’Bir daha cezaevine girmek istemiyorum’’ dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı 07:27
''Bir daha cezaevine girmek istemiyorum'' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı 27.11.2021 | 10:08
Antalya’da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 02:40
Antalya'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 27.11.2021 | 09:54
SON DAKİKA: Van’da 3,9’luk deprem anı kamerada! 00:15
SON DAKİKA: Van'da 3,9'luk deprem anı kamerada! 27.11.2021 | 09:48

İzmir’in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak trafik levhası direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tuğberk Sayhan idaresindeki otomobil, Buca Batı çıkışından Gaziemir yönüne seyrettiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hurdaya dönen aracın sürücüsü Sayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Sayhan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA