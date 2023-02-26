Video Yaşam İzmir’de kazada savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada | Video
İzmir’de kazada savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada | Video

İzmir’de kazada savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada | Video

26.02.2023 | 08:37

İzmir’in Bornova ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari araç savrularak kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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