Video Yaşam İzmir'de kıskançlık bahanesiyle karısını öldüren katil koca tutuklandı
İzmir'de kıskançlık bahanesiyle karısını öldüren katil koca tutuklandı

İzmir'de kıskançlık bahanesiyle karısını öldüren katil koca tutuklandı

26.12.2023 | 17:55

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kıskançlık bahanesiyle karısını bıçaklayarak öldüren ve ilk ifadesinde cinayeti namus için işlediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı koca tutuklandı.

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