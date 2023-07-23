Video Yaşam İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video
İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video

İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video

23.07.2023 | 08:47

İzmir’in Torbalı ilçesinde kızlar erkek meselesi yüzünden saç saça kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında erkek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir kız tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video 00:54
İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video 23.07.2023 | 08:47
Nevşehir’deki vahşetin detayları belli oldu | Video 03:44
Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu | Video 23.07.2023 | 08:53
Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video 00:10
Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video 23.07.2023 | 08:47
Yüksekova’da asırlık ‘kök boyama’ geleneği sürüyor | Video 03:33
Yüksekova'da asırlık ‘kök boyama’ geleneği sürüyor | Video 22.07.2023 | 18:13
Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:38
Beyoğlu’nda kadının taksici tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2023 | 18:13
Evinde göğsünden tabancayla vurularak ölen genç ile ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:09
Evinde göğsünden tabancayla vurularak ölen genç ile ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.07.2023 | 18:02
SON DAKİKA: İstanbul’da orman yangını! 112 Acil Komuta Merkezi’nin hemen yanında... | Video 00:15
SON DAKİKA: İstanbul'da orman yangını! 112 Acil Komuta Merkezi'nin hemen yanında... | Video 22.07.2023 | 16:11
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:15
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Oteldeki eşi ve 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü | Video 22.07.2023 | 15:37
Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:22
Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.07.2023 | 15:37
İzmir Çeşme’de orman yangını kontrol altında, zanlı yangın yerinde görülmüş! | Video 00:32
İzmir Çeşme'de orman yangını kontrol altında, zanlı yangın yerinde görülmüş! | Video 22.07.2023 | 14:39
Valizde saklı 12 kilogram skunk Atlas’tan kaçamadı | Video 01:28
Valizde saklı 12 kilogram skunk Atlas’tan kaçamadı | Video 22.07.2023 | 14:06
Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu | Video 00:20
Sinop’ta ahşap ev yanarak kül oldu | Video 22.07.2023 | 14:08
JASAT haziran ayına damga vurdu! Bin 732 olay aydınlatıldı | Video 01:05
JASAT haziran ayına damga vurdu! Bin 732 olay aydınlatıldı | Video 22.07.2023 | 13:15
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 01:24
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 22.07.2023 | 13:13
Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 00:11
Şehrin göbeğinde taksici terörü! Kadın müşteriyi öldüresiye dövüp kanlar içinde bıraktı | Video 22.07.2023 | 13:13
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 03:45
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami Yaylası ilgi görüyor | Video 22.07.2023 | 12:53
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 02:25
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video 22.07.2023 | 12:59
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 00:11
Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 22.07.2023 | 12:25
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 00:42
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı | Video 22.07.2023 | 11:24
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 00:26
Sürücünün dikkati faciayı önledi: Motosikletli gençler otomobile böyle çarptı | Video 22.07.2023 | 12:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA