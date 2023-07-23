İzmir’de kızlar saç saça kavga etti, o anları gülerek kayda aldılar | Video 23.07.2023 | 08:47 İzmir’in Torbalı ilçesinde kızlar erkek meselesi yüzünden saç saça kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında erkek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir kız tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.