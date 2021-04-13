Video Yaşam İzmir'de kokoreç yiyen kadına şok! Şakına çeviren gerçeği hastanede öğrendi

İzmir'de kokoreç yiyen kadına şok! Şakına çeviren gerçeği hastanede öğrendi

İzmir'de kokoreç yiyen kadına şok! Şakına çeviren gerçeği hastanede öğrendi
13.04.2021 | 09:50

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İzmir'in Menemen ilçesinde, 42 yaşındaki Fatma Yüce'nin diline kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı. Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüce'nin diline yerleşen iğne, operasyonla alındı.

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İzmir'in Menemen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için kokoreçciye giden Fatma Yüce, yemek sırasında dilinde ve boğazında acı hissetti. Yaşadığı anlık acıyı önemsemeyen Yüce, bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken hissettiği boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitti.


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Hastanın dil hareketiyle ağrıyı tarif ettiği durumlarda ayırıcı tanı için aklımıza gelen ilk şey; dil ve ağız tabanı tümörleri. Yaptığımız görüntülemede dilinde bir iğne durduğunu gördük. Daha çok bu tür şikayetlerle başvuruda bulunan hastaların, başörtülerini takarken ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde ya da dilde dışarıya çıkarılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. Ancak bu olayın bir yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı" dedi.


Olayın kokoreç yerken başına geldiğini belirten Yüce, yuttuğu iğnenin kokoreçten mi yoksa ekmekten mi çıktığını bilmediği için yemek yediği işletmeden şikayetçi olmayı düşünmediğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Fatma Yüce, "Boğaz enfeksiyon teşhisi konuldu ama iğne olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Kokorecin içinde miydi yoksa ekmeğin içindeki bir madde yutup yutmadığımı bilmediğim için şikayette bulunmayı düşünmüyorum" dedi.

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