İzmir'de kolonlar patladı, inşaat çöktü: 1'i ağır 3 yaralı | Video

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İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatta kolonların patlaması sonucu inşaat çöktü. Meydana gelen olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
1 İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK
Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Onat'ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.