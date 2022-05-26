Video Yaşam İzmir'de "Kolpaçino" kumarhanesine baskın "Beni çeksene abi!" | Video
İzmir'de

İzmir'de "Kolpaçino" kumarhanesine baskın "Beni çeksene abi!" | Video

26.05.2022 | 09:52

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İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi, Yaka Mahallesi ve Laka Mahallesi'nde bulunan umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-23 Mayıs tarihlerinde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen 'Kolpaçino' kumarhanesinin de aralarında olduğu çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 239 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.Ç. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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