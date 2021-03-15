İzmir'de kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı | Video
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İzmir'in Balçova ilçesinde, bir servis minibüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkması sonu sahil bandına uçtu. Meydana gelen feci kaza, saniye saniye saniye çevredeki bir kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otoyoldan hızlı gelen servis minibüsü, kavşağa dalarak trafik lambalarına çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kazada ağır yaralanan Murat D. ve Ahmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.