İzmir'de korkunç olay! Baba 4 evladından 3'ünü öldürüp kendini yaraladı | Video
İzmir'de korkunç olay: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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