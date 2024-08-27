İzmir'de korkunç olay! Baba 4 evladından 3'ünü öldürüp kendini yaraladı | Video

İzmir'de korkunç olay: Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Kendisi ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.