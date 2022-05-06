Video Yaşam İzmir’de korkunç olay! Yanında bebeği bulunan anne, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı | Video
İzmir’de korkunç olay! Yanında bebeği bulunan anne, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı | Video

İzmir’de korkunç olay! Yanında bebeği bulunan anne, bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı | Video

06.05.2022 | 08:21

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı. 4 kez bıçaklanan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sokak ortasında kalan bebek yakınları tarafından alınarak evlerine götürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Çiçek Mahallesi 1611 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ezo E.'nin bulunduğu eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından ikisi karnından, biri sağ göğsünden ve diğeri bacağından olmak üzere 4 kez bıçaklandı.

BEBEĞİNİ DE ALIP KENDİNİ SOKAĞA ATTI
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı. Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.

BEBEK ARABASI İÇERİSİNDE SOKAKTA KALDI
Yaklaşık 18 aylık ve erkek olduğu öğrenilen bebek, polis ekiplerinin yaralı kadının yakınlarına ulaşmasının ardından, 1,5 saate yakın bir sürede adrese gelen babaanne tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü.

Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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