Video Yaşam İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

08.03.2025 | 14:59

İzmir'de bir korsan taksi sürücüsü, aracına aldığı müşterileri tarafından gasbedilmeye çalışılınca kendini araçtan attı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

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Olay, 6 Mart günü saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y.K. (33) 35 HE 1165 plakalı korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Korsan taksiye binen 2 müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar 2 saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp diğer arkadaşlarını da araca aldılar. C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.Ö. (17) tarafından gasbedilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı. Gaspçılardan canını kurtaran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayın şüphelilerinin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. oldukları tespit edildi. Gasbedilen aracı plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö. polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs gasbettiği araçla birlikte yakalandı. Diğer şahıslar K.B., C.T. ve U.Ö. yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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