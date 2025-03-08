İzmir'de korsan taksi çağırıp gasbeden 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
İzmir'de bir korsan taksi sürücüsü, aracına aldığı müşterileri tarafından gasbedilmeye çalışılınca kendini araçtan attı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayın şüphelilerinin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. oldukları tespit edildi. Gasbedilen aracı plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö. polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs gasbettiği araçla birlikte yakalandı. Diğer şahıslar K.B., C.T. ve U.Ö. yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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