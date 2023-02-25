Video Yaşam İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın | Video
İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın | Video

İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın | Video

25.02.2023 | 12:57

İzmir'in Konak ilçesindeki bir kozmetik mağazasının deposunda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalanların olduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışması sürüyor.

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