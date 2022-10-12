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OTOMATİK OYNAT
01:06
İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video 12.10.2022 | 21:35
02:27
Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video 12.10.2022 | 21:14
01:09
İzmir’de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:07
08:09
Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı | Video 12.10.2022 | 20:27
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Kazada savrulan aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 12.10.2022 | 20:27
04:06
İstanbul’da yolcu seçen taksici, gazetecilere küfür etti | Video 12.10.2022 | 17:51
01:22
Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 12.10.2022 | 17:51
05:25
Bakkaldan dönen küçük kıza köpekler saldırdı | Video 12.10.2022 | 16:12
04:37
Madde bağımlısı adam, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı | Video 12.10.2022 | 16:12
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Yasak aşk fotoğrafı, genç Dilara'yı ölüme sürükledi | Video 12.10.2022 | 16:11
02:14
04:26
Meryem'in ölümüyle suçlanan Recep Aldemir savcı karşısına çıktı | Video 12.10.2022 | 15:54
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Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı | Video 12.10.2022 | 11:45
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Maltepe'de liseli genç kıza iğrenç taciz! Dakikalarca takip etti | Video 12.10.2022 | 13:38
01:32
İzmir’in Bornova ilçesinde kreş yakınında kaldırımda yürümekte olan şahıslara otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı.