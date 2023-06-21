İzmir'de mafya yapılanmasına 'Kukla' operasyonu: 28 gözaltı | Video
Başta iş insanları olmak üzere bir çok vatandaşı mağdur eden ve liderliğini M.C.'nin yaptığı suç örgütüne, İzmir merkezli 4 ilde dev operasyon gerçekleşti. İzmir polisinin 231 personelle gerçekleştirdiği "Kukla" operasyonunda, suç örgütü lideri de dahil 28 şüpheli gözaltına alındı.
ADRESLERDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI
Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kurusıkı fişeği, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
DEV OPERASYONDA 28 GÖZALTI
93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 33 hedef şahıstan 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında suç örgütü lideri M.C.'nin de bulunduğu öğrenilirken firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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