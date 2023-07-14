Video Yaşam İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale | Video
İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale | Video

İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale | Video

14.07.2023 | 15:07

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın ilçeye bağlı Demircili Mahallesi mevkiinde makilik alanda meydana geldi. Saat 13.30'da çıkan yangına 13.38'de ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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