İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 14.07.2023 | 15:07 İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın ilçeye bağlı Demircili Mahallesi mevkiinde makilik alanda meydana geldi. Saat 13.30'da çıkan yangına 13.38'de ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.