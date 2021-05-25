Video Yaşam İzmir’de marketler zincirinin deposunda yangın paniği

İzmir’de marketler zincirinin deposunda yangın paniği

İzmir’de marketler zincirinin deposunda yangın paniği
25.05.2021 | 08:37

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Yangın sonrası soğuk hava deposunun büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre soğuk hava ünitelerindeki arıza sebebiyle çıkan yangın dolayısıyla ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerinin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürülürken, korku dolu anların yaşandığı olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.


Öte yandan, içinde ürünlerin olduğu soğuk hava deposunun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına geçti. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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