İzmir'de merdiven altı üretildiği belirlenen 25 ton salça ele geçirildi | Video

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın besi çiftliğine düzenlediği operasyonda, plastik bidonlar içerisinde, insan sağlığına zararlı şekilde üretildiği belirlenen toplam 25 ton salça ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Bağyurdu mahallesinde M.M.B.'ye ait büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada 4 üretim havuzunda 4 üretim makinası ile üretilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olduğu belirtilen toplam 25 ton salçaya el koyuldu. İşletme mühürlenirken, M.M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.