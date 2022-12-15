İzmir'de merdiven altı üretildiği belirlenen 25 ton salça ele geçirildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
04:27
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza | Video 15.12.2022 | 11:50
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Foça'da bir eve giren kadın hırsızlara jandarmadan suçüstü | Video 15.12.2022 | 11:59
01:06
Niğde'de 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi | Video 15.12.2022 | 11:46
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Jeneratörü bile çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 15.12.2022 | 11:02
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Kendisine ait olmayan evleri sattı, 900 bin TL dolandırdı | Video 15.12.2022 | 10:54
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Üsküdar’da başlayan kovalamaca, Küçükçekmece’de son buldu | Video 15.12.2022 | 10:30
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Beyaza bürünen Erciyes'ten kartpostallık manzaralar | Video 15.12.2022 | 10:23
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İstiklal Caddesi'nde "Laf attın" kavgası kamerada | Video 15.12.2022 | 10:40
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Seyir halindeki otomobilde belden aşağısı yerde sürüklenerek gitti | Video 15.12.2022 | 10:35
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Nefes borusu tıkanan öğrenciyi müdür yardımcısı böyle kurtardı | Video 15.12.2022 | 10:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 15.12.2022 | 10:27
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6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi | Video 15.12.2022 | 09:23
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Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video 15.12.2022 | 09:21
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarmanın besi çiftliğine düzenlediği operasyonda, plastik bidonlar içerisinde, insan sağlığına zararlı şekilde üretildiği belirlenen toplam 25 ton salça ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.