Video Yaşam İzmir'de meydana gelen deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı | Video
İzmir'de meydana gelen deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı | Video

İzmir'de meydana gelen deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı | Video

31.08.2022 | 14:32

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İzmir'de meydana gelen deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafe çalışanının depremi aldırış etmeden çalışmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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