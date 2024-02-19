İzmir’de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video
İzmir’in Bornova ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yerde acıyla kıvrandığı anlar yer alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR
Öte yandan otomobilde bulunan şahıslar aracı terk edip kaçarken, trafik polislerince terk edilmiş haldeki otomobil yediemin otoparkına çekildi. Hurdaya dönen motosiklet ise karakola teslim edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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