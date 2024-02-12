İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı | Video
İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polisler, bir haftada kent genelinde çok sayıda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan faaliyetlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27'si kesilmiş hapis cezasıyla aranan 106 aranan şahıs yakalandı.
Öte yandan gerçekleştirilen uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 kişi, uyuşturucu madde kullanan 171 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 369 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 106 aranan şahıs ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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