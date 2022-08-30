İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video

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İzmir'e karayolu üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik polisi, Kemalpaşa'da durdurduğu motosiklet ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladığı şüpheliden, 5 kilo 200 gram metamfetamin ile 13 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ekipler, Ö.A. (20) adlı bir kişinin de şehirlerarası otobüs ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde plakası belirlenen otobüsün perona yanaşmasının ardından şüpheli, gözaltına alındı. Ö.A.'nın valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N. ile Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.