Video Yaşam İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video
İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video

İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video

30.08.2022 | 10:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 01:42
İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 30.08.2022 | 10:31
Ankara’da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 00:39
Ankara'da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 30.08.2022 | 10:31
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 06:24
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:03
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 00:22
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 30.08.2022 | 10:11
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 04:20
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 30.08.2022 | 10:10
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 05:16
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 30.08.2022 | 09:25
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:25
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 00:52
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 30.08.2022 | 09:25
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:16
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 02:09
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 30.08.2022 | 08:50
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 02:09
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 30.08.2022 | 08:58
Pendik’te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 00:59
Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 30.08.2022 | 08:50
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 01:10
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 00:29
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 29.08.2022 | 23:00
Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 00:20
Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 29.08.2022 | 22:29
Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:59
Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.08.2022 | 22:13
Gölet kenarında yangın | Video 00:49
Gölet kenarında yangın | Video 29.08.2022 | 21:46
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 01:02
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 29.08.2022 | 15:07
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 00:45
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05

İzmir'e karayolu üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik polisi, Kemalpaşa'da durdurduğu motosiklet ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladığı şüpheliden, 5 kilo 200 gram metamfetamin ile 13 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen motosikleti kent girişinde durduran ekiplerin yaptığı aramada, 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, Ö.A. (20) adlı bir kişinin de şehirlerarası otobüs ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde plakası belirlenen otobüsün perona yanaşmasının ardından şüpheli, gözaltına alındı. Ö.A.'nın valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N. ile Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA