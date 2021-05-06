Video Yaşam İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video

İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video

İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video
06.05.2021 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 00:40
Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 05.05.2021 | 13:32
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05:54
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05.05.2021 | 11:31
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:12
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.05.2021 | 09:18
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 02:01
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 05.05.2021 | 09:41
Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını | Video 02:57
Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını | Video 06.05.2021 | 09:18
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı 01:53
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı 05.05.2021 | 09:41
Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video 03:28
Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video 06.05.2021 | 08:38
Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 00:51
Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 06.05.2021 | 08:45
İzmir'de 100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, şüpheli gözaltına alındı 03:56
İzmir'de 100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, şüpheli gözaltına alındı 06.05.2021 | 09:00
İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında | Video 03:46
İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında | Video 06.05.2021 | 08:44
İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video 00:24
İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video 06.05.2021 | 08:51
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video 00:48
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video 06.05.2021 | 08:51
Rahat tavırlarıyla 7 devlete gidebilirim diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi | Video 01:54
Rahat tavırlarıyla "7 devlete gidebilirim" diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi | Video 06.05.2021 | 08:44
Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video 00:36
Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video 06.05.2021 | 08:44
Bursa'da polislere ateş açıldı! 1'i polis 2 yaralı | Video 02:15
Bursa'da polislere ateş açıldı! 1'i polis 2 yaralı | Video 06.05.2021 | 08:37
TRT EBA TV 6 Mayıs 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (6 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 06.05.2021 | 07:18
TRT EBA TV izle! 6 Mayıs Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Mayıs Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 06.05.2021 | 07:15
Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı | Video 00:43
Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı | Video 06.05.2021 | 00:40
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 01:29
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 05.05.2021 | 22:46
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 02:16
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 05.05.2021 | 22:22

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Karşıyaka’da trafik kazası ile sonlanan kovalamacada, şüpheli aracın polis otosuna çarpma anı kameralar tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. Polise yakalanacağını fark eden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli'ye kadar süratli bir şekilde kaçtı. Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı'na giriş yaptı. Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kovalamacanın ardından yakalanan Yusuf İ., sebep olduğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yaptığı araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA
Polisten kaçan Yusuf İ.'nin kendisini durdurmak isteyen polis arabasına çarpma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin polis arabasına çarpması, savrulan polis arabasının kaldırıma çarpması ve akaryakıt pompasına az bir mesafe kala durması görüldü.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, araç içerisinden uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ile testere ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı belirlenirken, polis ekipleri poşetin bulunması için arama başlattı.
Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kendisine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafiği tehlikeye atmaktan da idari işlem uygulandığı bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA