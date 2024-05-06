İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu | Video

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir nikah sarayında dua edilmek istendi. Nikah memuru dua edilmesine izin vermeyerek önce mikrofonu dua okuyan kişinin elinden aldı üstüne bir de müzik açıldı. O anlar böyle görüntülendi.