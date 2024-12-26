Video Yaşam İzmir’de öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı: 15 yaşındaki Yağmur öldü | Video
İzmir’de öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı: 15 yaşındaki Yağmur öldü | Video

İzmir’de öğrenci servisi park halindeki tıra çarptı: 15 yaşındaki Yağmur öldü | Video

26.12.2024 | 12:16

İzmir’in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan öğrenci servisi içerisinde bulunan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı. Okula 200 metre mesafede gerçekleşen kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Kaza saat 08.30 sıralarında, Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ tarafına çarptı. Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin cenazesi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun yakınları ise gözyaşı döktü.

Kaza yapan servis aracı ile tır sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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