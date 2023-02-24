İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı! Darp edip, kameraya aldılar | Video
İzmir’in Bergama ilçesinde bir grup öğrenci, ‘kız meselesi’ yüzünden darp ettikleri 2 öğrenciyi cep telefonu kamerasına aldılar. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 öğrenci, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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