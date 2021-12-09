Video Yaşam İzmir'de otelde korkutan yangın
İzmir'de otelde korkutan yangın

İzmir'de otelde korkutan yangın

09.12.2021 | 09:23

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İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

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Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 sokakta bulunan bir otelin çatı katında çıktı. 5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının ardından otel müşteleri otele alındı. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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