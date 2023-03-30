İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video
Şehir dışından İzmir'e kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren kişi, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Yolcunun valizinde yapılan aramada ise 27 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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