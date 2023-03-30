Video Yaşam İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video
İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video

İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video

30.03.2023 | 10:17

Şehir dışından İzmir'e kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren kişi, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Yolcunun valizinde yapılan aramada ise 27 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e şehirlerarası otobüs ile yolcu olarak gelen bir kişinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen operasyonda G.U. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin valizinde yapılan aramada, 27 bin 400 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 03:52
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 30.03.2023 | 10:49
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 00:11
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 04:58
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 30.03.2023 | 10:07
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 04:31
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 30.03.2023 | 10:07
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:10
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 30.03.2023 | 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 30.03.2023 | 10:36
İzmir’de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 00:39
İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 30.03.2023 | 10:17
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 03:25
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 30.03.2023 | 09:52
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 03:20
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 30.03.2023 | 09:51
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 02:26
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 30.03.2023 | 09:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 02:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 30.03.2023 | 09:26
Avcılar D-100’de hatalı sollama kazası kamerada | Video 01:00
Avcılar D-100'de hatalı sollama kazası kamerada | Video 30.03.2023 | 09:25
Diyarbakır’da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 06:39
Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 30.03.2023 | 09:22
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 01:54
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 30.03.2023 | 08:44
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:09
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 01:34
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 30.03.2023 | 08:20
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:39
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 30.03.2023 | 08:18
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 03:28
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:18
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 01:58
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 30.03.2023 | 00:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA