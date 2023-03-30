İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 30.03.2023 | 10:17 Şehir dışından İzmir'e kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren kişi, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Yolcunun valizinde yapılan aramada ise 27 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e şehirlerarası otobüs ile yolcu olarak gelen bir kişinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerçekleştirilen operasyonda G.U. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin valizinde yapılan aramada, 27 bin 400 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.