İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Video
İzmir’in Bayraklı ilçesinde ticari taksi tarafından takibe alınan otomobile, kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki genç otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Süvari'nin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
Öte yandan hayatını kaybeden Süvari'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.
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