İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video

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İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Öte yandan, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Balçova yönünden Konak istikametine olan yol, kaza nedeniyle tek şeride düşerken, trafik durma noktasına geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.