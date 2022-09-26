Video Yaşam İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video
İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video

İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video

26.09.2022 | 09:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video 02:45
İzmir’de panik anları! Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı | Video 26.09.2022 | 09:03
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 00:16
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 25.09.2022 | 14:42
Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 00:11
Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 25.09.2022 | 12:41
Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 06:19
Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 25.09.2022 | 12:40
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü | Video 04:00
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü | Video 25.09.2022 | 12:40
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 00:39
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 25.09.2022 | 12:40
Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video 01:06
Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video 25.09.2022 | 12:10
Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video 01:56
Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video 25.09.2022 | 12:10
Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video 02:22
Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video 25.09.2022 | 11:13
Malatya’da feci kaza: 6 ölü | Video 10:36
Malatya’da feci kaza: 6 ölü | Video 25.09.2022 | 11:13
Arnavutköy’de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi | Video 00:49
Arnavutköy’de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi | Video 25.09.2022 | 10:44
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video 00:10
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video 25.09.2022 | 10:38
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:21
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 25.09.2022 | 10:16
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video 04:04
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video 25.09.2022 | 09:53
Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video 01:11
Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video 25.09.2022 | 09:53
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video 05:34
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video 25.09.2022 | 09:53
Sultangazi’de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü | Video 03:47
Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü | Video 25.09.2022 | 09:52
Doğu Karadeniz’de yaylalar beyaza büründü | Video 04:43
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü | Video 25.09.2022 | 09:54
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Sürücü havalanıp yere böyle kapaklandı | Video 02:13
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Sürücü havalanıp yere böyle kapaklandı | Video 25.09.2022 | 10:03
Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video 00:56
Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video 25.09.2022 | 09:36

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan personellerin ve itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, facianın eşiğinden dönülen olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA