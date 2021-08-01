Video Yaşam İzmir’de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı | Video

İzmir’de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı | Video

İzmir’de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı | Video
01.08.2021 | 09:36

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 9110/ 3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan Mehmet K. T. (28), Samet T. (28), Semih Ö. S. (31) ve Umutcan Sapan (23)arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte şahıslar birbirlerine sopalar ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgada, Mehmet K. T., Samet T., Semih Ö.S. ve Umutcan Sapan aldıkları sopa ve bıçak darbeleri ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralılardan durumu hafif olan Mehmet K. T., ile Samet T., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, göğsünden bıçaklanan ve durumu ağır olan Umutcan Sapan ile hafif yaralı durumdaki Semih Ö.S., ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umutcan Sapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umutcan Sapan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri parkta incelemelerde bulunurken, hastanede tedavileri tamamlanan Mehmet K.T. ile Samet T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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