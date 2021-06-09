İzmir'de pizza yerken nefessiz kalan çocuğu işletme sahibi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı | Video

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir pizzacıda annesiyle pizza yerken nefes borusuna pizza kaçan çocuk, ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Serhat Pirim'in (35) uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.