Video Yaşam İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video
İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video

İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video

26.11.2021 | 10:34

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İzmir’in Bornova ilçesinde sokak ortasında bağırarak küfürler savuran şahsı ikaz etmek isteyen polis bıçaklı saldırıya uğradı. Polisi sırtından bıçaklayarak yaralayan saldırgan kaçmak isterken yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bağırarak küfürler savuran M.G.'yi (38) gören devriye halindeki polisler yanına gitti. Ekip otosundan inerek M.G.'yi çevreyi rahatsız etmemesi yönünde ikaz eden polis memuru E.Y.Y. (46) o esnada şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memuru sırtından bıçaklanırken, ara sokağa girerek kaçmaya çalışan saldırgan ise yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine takviye kuvvet çağırıldı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Ekip arkadaşları tarafından polis otosuna alınan yaralı polis memuru E.Y.Y., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, polisin saldırıya uğradığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis otosu ile şüphelinin yanına gelen ekiplerden polis memuru E.Y.Y.'nin araçtan inip şahsın yanına yaklaştığı an bıçaklı saldırıya uğradığı ve çevredeki bir vatandaşın ise olayın ardından saldırganı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan, polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulundu. Şüpheliye ait çok sayıda bıçağın ise sokağa saçıldığı gözlerden kaçmadı.

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