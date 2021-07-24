İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir hastanede M.K., yardım istediği polis memurunun tabancasını kaptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, M.K., gelen takviye ekipler tarafından yakalandı.