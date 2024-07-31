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İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme | Video

İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme | Video

31.07.2024 | 12:46

İzmir’in Konak ilçesinde aranması bulunan şüpheli, uygulama yapan polislerden kaçarken bir vatandaşın çelmesiyle yere düşürülerek yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve yakalama anı kameralara yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesi 1. Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Yakınlarda uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak sorgulamasını yapmak istedi. Bu esnada şüpheli, kadın polislerden yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için kovalarken, bir sokağa giren şahıs, o esnada yolda yürümekte olan bir genç tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Düşen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahsın bir genç tarafından çelme takılarak düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, polislerden kaçan şahsın aranması olduğu ve kızına şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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