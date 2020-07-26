İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Köse ve Seyit Ahmet Şenses yaralandı. Saçmaların isabet ettiği Köse ve Şenses kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.