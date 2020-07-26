Video Yaşam İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video

İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video

İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video
26.07.2020 | 16:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 01:31
İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 26.07.2020 | 16:30
Son dakika Haberi: İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kız çocuğuna yürüyen merdivende dehşet | Video 03:19
Son dakika Haberi: İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kız çocuğuna yürüyen merdivende dehşet | Video 26.07.2020 | 16:06
Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı! | Video 00:23
Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı! | Video 26.07.2020 | 14:50
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video 02:56
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video 26.07.2020 | 14:21
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 01:16
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 26.07.2020 | 14:03
Son Dakika Haberi: İstanbul'da skandal yat partisinden tepki çeken şok görüntüler | Video 01:04
Son Dakika Haberi: İstanbul'da skandal yat partisinden tepki çeken şok görüntüler | Video 26.07.2020 | 12:53
Köpek saldırısı kamerada! Kadının etrafını bir anda saran köpek sürüsü... | Video 01:29
Köpek saldırısı kamerada! Kadının etrafını bir anda saran köpek sürüsü... | Video 26.07.2020 | 12:33
Son Dakika: Kocaeli'den 2 bina corona virüsü karantinasında alındı | Video 01:10
Son Dakika: Kocaeli'den 2 bina corona virüsü karantinasında alındı | Video 26.07.2020 | 12:22
Son Dakika: Antalya'da dehşet! Karısını balkonda bayıltana kadar döven koca iğrenç küfürlerle komşularına meydan okudu | Video 06:38
Son Dakika: Antalya'da dehşet! Karısını balkonda bayıltana kadar döven koca iğrenç küfürlerle komşularına meydan okudu | Video 26.07.2020 | 11:26
İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video 04:00
İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video 26.07.2020 | 08:55
Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video 00:40
Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video 26.07.2020 | 10:23
Antalya'da turistik otele şehir eşkıyalarının kesici delici aletlerle baskın anı kamerada | Video 08:34
Antalya'da turistik otele şehir eşkıyalarının kesici delici aletlerle baskın anı kamerada | Video 26.07.2020 | 10:26
İstanbul Esenyurt'ta ölüm tehlikesine aldırmayan çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi | Video 01:22
İstanbul Esenyurt'ta ölüm tehlikesine aldırmayan çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi | Video 26.07.2020 | 10:15
Son Dakika: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu! | Video 01:14
Son Dakika: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu! | Video 26.07.2020 | 09:51
İstanbul Heybeliada açıklarında alabora olan tekneden kurtarılanlar dehşet anlarını anlattı | Video 05:48
İstanbul Heybeliada açıklarında alabora olan tekneden kurtarılanlar dehşet anlarını anlattı | Video 26.07.2020 | 08:56
Son Dakika Haberi: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan flaş müjdeli haber | Video 05:24
Son Dakika Haberi: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'tan flaş müjdeli haber | Video 26.07.2020 | 08:56
Konya'da tencere kavgası sosyal medyada tepkilere neden oldu... İki kadın indirime giren tencere için böyle kavga etti! | Video 01:02
Konya'da tencere kavgası sosyal medyada tepkilere neden oldu... İki kadın indirime giren tencere için böyle kavga etti! | Video 25.07.2020 | 18:36
Polisten kaçan sürücü kamerada! Trafikte korku dolu kovalamaca | Video 00:43
Polisten kaçan sürücü kamerada! Trafikte korku dolu kovalamaca | Video 25.07.2020 | 18:32
Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen araç adeta dehşet saçtı! Önce kaldırıma, sonra motosiklete ardından da bir otomobile çarptı | Video 00:59
Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen araç adeta dehşet saçtı! Önce kaldırıma, sonra motosiklete ardından da bir otomobile çarptı | Video 25.07.2020 | 18:29
Arnavutköy'de bir işyerinde yaşanan patlama anı kamerada | Video 00:52
Arnavutköy'de bir işyerinde yaşanan patlama anı kamerada | Video 25.07.2020 | 18:26

İzmir'in Konak ilçesinde, henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Köse ve Seyit Ahmet Şenses yaralandı. Saçmaların isabet ettiği Köse ve Şenses kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA