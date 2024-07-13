Video Yaşam İzmir'de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video
İzmir'de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

İzmir'de sağanak sırasında iki kişi elektrik akımına kapılarak öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

13.07.2024 | 14:22

İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.

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