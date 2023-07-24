İzmir'de saman yüklü tır alev alev böyle yandı | Video 24.07.2023 | 15:35 İzmir'in Tire ilçesinde saman yüklü tır bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boynuyoğun Mahallesi Dutlukuyu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda tırın kasasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda bulunan samanları tutuşturması üzerine alevler bir anda büyürken, araç kullanılamaz hale geldi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.