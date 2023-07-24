Video Yaşam İzmir'de saman yüklü tır alev alev böyle yandı | Video
İzmir'de saman yüklü tır alev alev böyle yandı | Video

İzmir'de saman yüklü tır alev alev böyle yandı | Video

24.07.2023 | 15:35

İzmir'in Tire ilçesinde saman yüklü tır bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boynuyoğun Mahallesi Dutlukuyu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda tırın kasasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda bulunan samanları tutuşturması üzerine alevler bir anda büyürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

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