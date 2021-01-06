Video Yaşam İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video

İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video

İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video
06.01.2021 | 08:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 02:53
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 06.01.2021 | 09:29
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2021 | 09:15
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06:54
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06.01.2021 | 08:58
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06:22
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06.01.2021 | 08:58
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 04:46
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 05.01.2021 | 17:26
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 04:20
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 06.01.2021 | 08:51
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:04
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 06.01.2021 | 08:22
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 03:01
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.01.2021 | 08:22
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 01:03
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 06.01.2021 | 08:34
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 02:09
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 06.01.2021 | 08:29
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 03:16
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 06.01.2021 | 08:22
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 02:14
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 06.01.2021 | 08:22
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 06.01.2021 | 06:59
TRT EBA TV izle! 6 Ocak Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Ocak Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 06.01.2021 | 06:41
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 00:30
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 05.01.2021 | 17:22
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 02:43
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 05.01.2021 | 17:15
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 02:41
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 05.01.2021 | 16:27
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 00:40
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 05.01.2021 | 16:33
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 02:09
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 05.01.2021 | 16:27
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 00:34
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 05.01.2021 | 16:31

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 00.30 sıralarında Erzene Mahallesi 11328 sokakta meydana geldi. Orçun K. yönetimindeki 35 AHK 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlantı. Taklalar atan otomobil sokağa düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Orçun K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fulya K., kendi imkanları ile araçtan çıktı. 2 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada park halinde bulunan 35 AH 5715 ve 35 HUY 03 plakalı araçlar da hasar gördü.


Bu arada kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa savrulup, metrelerce sürüklenirken park halindeki araçlara da çarpıyor.


SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN CEZA
Kaza sonrası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fulya K. ve sürücü Orçun K.'ya idari para cezası uygulandı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımı ile sokaktan kaldırıldı. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA