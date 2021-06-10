İzmir'de servis midibüsünün mobilya mağazasına girdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götüren servis midibüsünün mobilya mağazasına girdiği kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, İnönü Mahallesi 677 Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada 16-24 vardiyasından çalışan işçileri evlerine götürmek için yola çıkan Mustafa Pakdemirli yönetimindeki 35 S 87139 plakalı servis midibüsü, Karabağlar'dan Buca yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, mobilya mağazasına girdi. Binada oturanlar sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu zannedip yataklarından fırladı. 11 işçi ile şoförün yaralandığı kazada, minibüs ve mağaza zarar gördü.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.