İzmir'de sıcak dakikalar: Tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
Aracın motoruna giren 2 metrelik yılan korkuttu | Video 23.06.2021 | 11:46
01:12
Devrilen traktörün altında kalmaktan atlayarak kurtuldu | Video 23.06.2021 | 11:59
00:45
Çin'de fil yavrusunun "çamur banyosu" keyfi gülümsetti | Video 23.06.2021 | 11:51
04:49
İzmir'de sıcak dakikalar: Tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı | Video 23.06.2021 | 10:56
02:00
Sahte belgelerle 110 yabancıdan milyonluk vurgun | Video 23.06.2021 | 11:09
01:54
Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi 23.06.2021 | 10:27
17:24
15:14
03:12
Büyükçekmece’de kan donduran cinayet! Yol kenarına attılar | Video 23.06.2021 | 10:23
00:15
Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu | Video 23.06.2021 | 10:23
02:05
02:12
Şişen telefon bataryası böyle patladı | Video 23.06.2021 | 10:05
11:09
03:13
03:33
Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişiye gözaltı | Video 23.06.2021 | 09:35
01:05
00:52
03:25
İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi 23.06.2021 | 08:58
00:33
İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 732 parça tarihi eser ele geçirilirken, sıkı takiple gerçekleştirilen operasyon anı görüntülendi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen aracı takibe aldı. Dur ihtarına uymayarak jandarma ekiplerinden kaçan araç, Ayrancılar çıkışında jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 adet sikke, 11 adet küpe, kolye ucu ve ok olmak üzere toplam 732 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı görüntüleri kameralara yansıdı. Drone ile havadan da çekilen görüntülerde jandarmanın şüpheli aracı kovalaması, aracın durdurulması ve şüphelilerin yakalanması ile tarihi eserlerin ele geçirildiği anlar yer aldı.
Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.