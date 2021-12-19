Video Yaşam İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video

İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video

19.12.2021 | 09:12

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İZMİR'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, Bornova ilçesinde 6 ağaç kökünden söküldü. Buca'da ise 45'e yakın ağaç devrildi.

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Kentte dün gün boyu etkili olan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Bornova'da Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç da kuvvetli rüzgarda kökünden söküldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, ağaçları keserek kaldırıldı. Çalışmalar sonrası yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle 45'e yakın ağaç devrildiği bildirildi. Devrilen ağaçların ekiplerce kesilerek kaldırıldığı aktarıldı.

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