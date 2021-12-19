Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 19.12.2021 | 09:12
04:31
03:44
01:13
00:43
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti 18.12.2021 | 15:36
01:59
SON DAKİKA: Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 18.12.2021 | 13:46
02:39
03:40
01:06
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 18.12.2021 | 12:48
01:19
00:50
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 18.12.2021 | 11:42
00:25
İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 18.12.2021 | 11:44
03:08
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 18.12.2021 | 10:24
01:18
İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı 18.12.2021 | 10:24
00:24
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı 18.12.2021 | 11:13
00:11
Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada 18.12.2021 | 09:33
03:23
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısı alev alev yandı 18.12.2021 | 09:26
01:51
Bursa Uludağ yolu çarpışan otolara döndü 18.12.2021 | 09:26
00:29
İZMİR'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, Bornova ilçesinde 6 ağaç kökünden söküldü. Buca'da ise 45'e yakın ağaç devrildi.
Kentte dün gün boyu etkili olan rüzgar, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi. Bornova'da Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç da kuvvetli rüzgarda kökünden söküldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, ağaçları keserek kaldırıldı. Çalışmalar sonrası yol trafiğe açıldı.
Öte yandan, Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle 45'e yakın ağaç devrildiği bildirildi. Devrilen ağaçların ekiplerce kesilerek kaldırıldığı aktarıldı.